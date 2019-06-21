2019-06-21T17:00:51+03:00
Общество

На трассе Екатеринбург – Пермь ограничат выезд на встречку с помощью вибрации

Причина – опасная ситуация на дороге
Лев ИСТОМИН
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Движение на трассе станет более безопаснымДвижение на трассе станет более безопаснымФото: Алексей БУЛАТОВ
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На десяти участках трассы от Екатеринбурга до Перми для водителей ограничат выезд на встречную полосу. С помощью желтой структурной линии ограничение будет действовать с 204 по 326 километр.

Желтые линии будут вызывать вибрацию автомобиля, привлекая внимание автолюбителей к опасной обстановке на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

На обозначенных участках периодически случаются смертельные ДТП из-за столкновения автотранспорта в результате выезда на встречную полосу. Поэтому эта мера – вынужденная, и сотрудники ДПС призывают участников дорожного движения быть внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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