Избирком Екатеринбурга отказался регистрировать инициативную группу для референдума по «СКВЕРному конфликту»

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-21T16:56:14+03:00

Из-за забора, оградившего сквер, в середине мая неделю шли протесты. Сейчас этого забора уже нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Документы, поданные для его проведения, не соответствовали требованиям

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Похоже, референдум по судьбе сквера у Театра драмы, из-за которого в мае неделю шли протесты, не состоится. Городская избирательная комиссия Екатеринбурга отказалась регистрировать инициативную группу, подавшую заявку.

- Инициативная группа жителей уральской столицы в количестве двенадцати человек обратилась в Комиссию 11 июня, - сообщают в пресс-службе Горизбиркома. - Группой был предложен один вопрос для общегородского голосования, касающийся определения статуса земельного участка на территории города Екатеринбурга.

Причиной отказа стало несоответствие документов, поданных инициативной группой, установленным требованиям. Впрочем, итоговое решение члены избиркома примут на заседании 25 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU