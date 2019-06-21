Избирком Екатеринбурга отказался регистрировать инициативную группу для референдума по «СКВЕРному конфликту»
Похоже, референдум по судьбе сквера у Театра драмы, из-за которого в мае неделю шли протесты, не состоится. Городская избирательная комиссия Екатеринбурга отказалась регистрировать инициативную группу, подавшую заявку.
- Инициативная группа жителей уральской столицы в количестве двенадцати человек обратилась в Комиссию 11 июня, - сообщают в пресс-службе Горизбиркома. - Группой был предложен один вопрос для общегородского голосования, касающийся определения статуса земельного участка на территории города Екатеринбурга.
Причиной отказа стало несоответствие документов, поданных инициативной группой, установленным требованиям. Впрочем, итоговое решение члены избиркома примут на заседании 25 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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