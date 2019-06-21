2019-06-21T16:31:39+03:00
Общество

«Жизненно необходима или не нужна»: мэрия Екатеринбурга запустила онлайн-опрос о строительстве второй ветки метро

Ранее в сети разошелся скан документа, в котором минтрас РФ отказался финансировать продолжение подземки
Маргарита МАХОНИНА
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Отметим, что уже деньги требуются и уже существующему метроОтметим, что уже деньги требуются и уже существующему метроФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга опубликовала на официальном портале города опрос о строительстве второй линии метро. Он предполагает два варианта ответа – новая ветка «жизненно необходима» либо «не нужна». Число проголосовавших скрыто, однако, согласно результатам за день, против выступили всего 4% респондентов.

Напомним, первую линию метро закончили строить в 2012 году. В 2016 городу представили план второй ветки, которая должна соединить микрорайоны ВИЗ и ЖБИ. Однако после этого чиновники заявляли, что средств на строительство у города нет.

Позднее появилась надежда, что в рамках подготовки к 300-летию города деньги выделят из федерального бюджета. Но на днях в интернете и СМИ разошелся скан письма Председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, подписанный министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. В нем сообщалось, что у уральской подземки снижается пассажиропоток, а значит средства на строительство новой линии выделять преждевременно.

– Строительство второй ветки метро мы по-прежнему рассматриваем как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга. Мы готовим этот проект к презентации на федеральном уровне, чтобы серьезно претендовать на получение финансирования из федерального бюджета, - прокомментировал ситуацию глава города Александр Высокинский.

Отметим, что деньги требуются и уже существующему метро. В мае мэрия повысила проезд в подземке из-за устаревшего подвижного состава – с 28 до 32 рублей. Часть вагонов будут модернизированы за 1,3 миллиарда рублей. Также планируется закупить два состава за 486 миллионов – на эти цели метрополитен возьмет кредит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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