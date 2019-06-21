В Екатеринбурге мошенницы украли у ветерана ВОВ 570 тысяч рублей
Полиция возбудила уголовное дело
Преступницам грозит до 6 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге три мошенницы ограбили 90-летнюю пенсионерку. Преступницы пришли в дом к женщине под видом сотрудниц газовой службы. Пока две из них отвлекали бабушку на кухне, третья забрала все накопления в спальне.
Пенсионерка призналась, что хранила деньги под матрасом и откладывала на собственные похороны.
- Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU