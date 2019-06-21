В Екатеринбурге на два месяца перекроют проезд между улицами Городская и Чемпионов

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-21T15:53:21+03:00

Проехать здесь нельзя будет с 22 июня по 30 августа

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В Екатеринбурге из-за ремонта дороги закроют движение между улицами Городская и Чемпионов. Работать здесь нельзя будет два месяца - с 22 июня по 30 августа.

- Но это не единственный путь, связывающий Совхозный поселок с жилым районом Солнечным. Можно проехать в объезд - по улицам Городской, Предельной, Умельцев, Новосибирской 2-й и Лучистой, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU