В Екатеринбурге на два месяца перекроют проезд между улицами Городская и Чемпионов
Проехать здесь нельзя будет с 22 июня по 30 августа
Фото: екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге из-за ремонта дороги закроют движение между улицами Городская и Чемпионов. Работать здесь нельзя будет два месяца - с 22 июня по 30 августа.
- Но это не единственный путь, связывающий Совхозный поселок с жилым районом Солнечным. Можно проехать в объезд - по улицам Городской, Предельной, Умельцев, Новосибирской 2-й и Лучистой, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU