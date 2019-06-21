2019-06-21T15:51:00+03:00
Недвижимость

«Группа ЛСР» создаст в Екатеринбурге новое пространство для отдыха

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Проект будущей аллеи. Фото: пресс-служба "ЛСР"Проект будущей аллеи. Фото: пресс-служба "ЛСР"
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«Группа ЛСР» приступила к подготовительным работам по созданию нового пространства для отдыха в уральской столице. Уютный прогулочный бульвар протяженностью полкилометра появится в микрорайоне Мичуринский и протянется вдоль новых домов у озера параллельно улице Широкореченской.

На бульваре расположатся спортивные площадки, включающие в себя полосу препятствий, комплекс турников, шведскую стенку, лестницы и другие снаряды, а также места для отдыха взрослых с красивыми лавочками и урнами.

Новое общественное пространство будет закрыто от проезда автомобилей и станет местом притяжения жителей второй очереди жилого квартала «Мичуринский». Аллея будет выполнена из мраморной крошки. На ней высадят кустарники: барбарис и рябинник.

На бульваре предусмотрены пологие съезды на тротуары из асфальтобетона для свободного передвижения маломобильных групп населения.

— В первой очереди «Мичуринского» мы построили парк с спортивными и рекреационными зонами, который пользуется среди жителей огромной популярностью, — отметил Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал». — Также в лесу мы организовали тропу здоровья с беседками и лавочками. Для жителей второй очереди мы благоустроим до конца этого года красивый бульвар для занятий спортом и отдыха.

Фото: пресс-служба "ЛСР"

Фото: пресс-служба "ЛСР"

Напомним, что еще одну пешеходную аллею мы начали строить в соседнем ЖК «Меридиан». Двухкилометровый бульвар протянется от улицы Ручейная до Тенистой, создав общее рекреационное пространство квартала. Там появятся спортивные и игровые площадки для детей всех возрастов, места для отдыха взрослых, зоны ворк-аутов, велодорожки и спортивный корт с современным монолитным резиновым покрытием, а также будут высажены зеленые кустарники и деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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