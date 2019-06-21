2019-06-21T15:33:08+03:00
Спорт

«Автомобилист» подписал контракт с Олимпийским призером

Пока документы оформлены сроком на один год
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ХК: "Автомобилист"Фото: ХК: "Автомобилист"
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Хоккейный клуб «Автомобилист» пополнил свои ряды новым легионером. Им стал игрок сборной Германии - нападающий Брукс Мэйсек.

Спортсмену 27 лет, он родился в Канаде. Способен играть на позициях центрального и крайнего нападающего. Профессиональную карьеру начинал в команде Notre Dame Hounds Bantam AAA (лига SBAAHL), за которую выступал три года. Затем на протяжении шести сезонов играл в Западной лиге (WHL) за Tri-City Americans и Calgary Hitmen. Всего в WHL он провел 373 матча, набрав 293 очка.

На драфте НХЛ в 2010 году был выбран в 6 раунде клубом «Детройт Ред Уингз».

- В 2013-м году Брукс Мэйсек отправился в Германию. Три сезона выступал за Iserlohn Roosters, затем два года - за EHC München, с которым дважды становился чемпионом страны. В 2018-м он был лучшим снайпером чемпионата Германии, забив 26 голов. Всего в Немецкой хоккейной лиге DEL он сыграл 308 матчей, набрав 231(117+114) очко, - добавили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Прошлый сезон Мэйсек вновь провел в Северной Америке, играя за Chicago Wolves (AHL). Но независимо от клубом, хоккеист несколько лет подряд вызывается в сборную Германии. В 2018-м в ее составе он стал серебряным призером Олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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