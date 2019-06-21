На трассе Пермь-Екатеринбург будут бороться с авариями новой разметкой

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-21T15:15:03+03:00

Сейчас на дороге 10 участков с ограниченной видимостью, что часто приводит к авариям Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Автомобилистам следует быть особенно внимательными. На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург изменится схема движения.

Дело в том, что на дороге имеется 10 участков с ограниченной видимостью, что часто приводит к авариям. Особенно, когда водители совершают обгон, выезжая на встречную полосу. Предотвратить ДТП дорожники намерены с помощью новой разметки.

На участках 204-206, 212-215, 254-256, 276-278, 287-290, 290-297, 300-305, 305-308, 314-316, 323-326 километра, чтобы лучшего ориентирования осевые линии горизонтальной разметки нанесут термопластиком желтого цвета.

- Кроме этого, для предупреждения ДТП, связанных с опрокидыванием и съездом за пределы дороги на участках кривых применяются структурные краевые линии дорожной разметки, - рассказали в ФКУ «Уралуправтодор». - Данная разметка вызывает вибрацию автомобиля, тем самым повышает концентрацию водителей и их восприятие текущей обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU