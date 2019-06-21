«БКС Брокер» дарит 100 000 рублей на счёт каждую неделю

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-21T14:19:36+03:00

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В начале лета в «БКС Брокер» стартовал еженедельный розыгрыш денежного приза – каждый новый клиент компании, впервые открывший брокерский счет, может получить в подарок сумму в 100 000 рублей.

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно открыть брокерский счет на сайте или в приложении «БКС Брокер». Весь процесс занимает несколько минут и не требует посещения офиса компании. Далее необходимо пополнить счет с карты любого банка без комиссии на 100 000 рублей или более. После этого, один раз в неделю, в рандомном порядке будет выбран победитель, на счет которого поступят 100 000 рублей. Поучаствовать в акции можно до 28 июня.

- Акция от «БКС Брокер» — это приятные бонусы, которые позволят нашим инвесторам почувствовать выгоду при своих первых финансовых операциях, – прокомментировала директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Кроме того, за пополнение счета в июне инвесторы получат кэшбэк до 4000 рублей. Для этого необходимо просто пополнить свой счет на сумму от 50 000 рублей.

К слову, компания «БКС Брокер» входит в финансовую группу БКС, основанную почти четверть века назад. Сегодня в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке ФГ БКС выбирают свыше 300 000 клиентов.

* Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU