В Краснотурьинске на 16 лет посадили мужчину, который убил на корпоративе коллегу
В Краснотурьинске вынесли приговор работнику «Теплокомсервиса», который на новогоднем корпоративе убил своего коллегу.
Трагедия произошла в декабре 2017-го прямо в разгар праздника. По версии следствия, электрик Дмитрий Шевченко грубо сделал замечание женщине. Его урезонили, но тот затаил обиду, вышел на улицу, сел за руль машины и на полном ходу протаранил ворота заведения.
Люди бросились в рассыпную, но два человека все же оказались под колесами. По словам очевидцев, по телу одного из пострадавших автомобиль проехал несколько раз. Мужчину госпитализировали, но вскоре он скончался.
- Шевченко признан виновным и приговорен к 16 годам колонии особого режима. Кроме того суд лишил его на 3 года права управления транспортными средствами, - рассказали в пресс-службе облсуда. - После освобождения осужденному будет ограничена свобода сроком на полтора года. Также Шевченко обязан выплатить супруге погибшего компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей и возместить расходы на погребение.
ИСТОЧНИК KP.RU