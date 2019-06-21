В Краснотурьинске на 16 лет посадили мужчину, который убил на корпоративе коллегу

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-21T13:40:07+03:00

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В Краснотурьинске вынесли приговор работнику «Теплокомсервиса», который на новогоднем корпоративе убил своего коллегу.

Трагедия произошла в декабре 2017-го прямо в разгар праздника. По версии следствия, электрик Дмитрий Шевченко грубо сделал замечание женщине. Его урезонили, но тот затаил обиду, вышел на улицу, сел за руль машины и на полном ходу протаранил ворота заведения.

Люди бросились в рассыпную, но два человека все же оказались под колесами. По словам очевидцев, по телу одного из пострадавших автомобиль проехал несколько раз. Мужчину госпитализировали, но вскоре он скончался.

- Шевченко признан виновным и приговорен к 16 годам колонии особого режима. Кроме того суд лишил его на 3 года права управления транспортными средствами, - рассказали в пресс-службе облсуда. - После освобождения осужденному будет ограничена свобода сроком на полтора года. Также Шевченко обязан выплатить супруге погибшего компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей и возместить расходы на погребение.

ИСТОЧНИК KP.RU