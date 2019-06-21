2019-06-21T12:48:47+03:00
Общество

В выходные на Среднем Урале будут лить дожди и сверкать молнии

Но при этом будет тепло
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Во время грозы возможны порывы ветра до 15 метров в секундуВо время грозы возможны порывы ветра до 15 метров в секундуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловчане никак не могут дождаться по-настоящему летней жары, чтобы провести выходные на пляже. В предстоящий уик-энд этого, скорее всего, тоже сделать не удастся. Синоптики обещают теплую, но мокрую погоду.

В пятницу, 21 июня, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +18, +23 градуса, ночью +12. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду.

В субботу, 22 июня, будет пасмурно с прояснениями, по-прежнему пройдут дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут +25 градусов, ночью +5, +10. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 23 июня, синоптики обещают переменную облачность, вновь осадки и сверкание молний. Днем воздух прогреется до +25, +30 градусов, ночью будет до +15. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

Во время грозы возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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