Житель Березовского убил двух друзей, связавших его во время пьянки

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-21T10:53:46+03:00

Суд отправил мужчину за решетку на 17 лет

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В Свердловском областном суде вынесли приговор жителю Березовского, обвиняемого в двойном убийстве.

В тот злополучный день Сергей Жернаков вместе с двумя приятелями распивал спиртное. В ходе застолья мужчины поругались, после чего собутыльники избили подсудимого и связали брючным ремнем.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Пролежав так на полу какое-то время, пленник попросил одного из знакомых освободить его. Избавившись от ремня, Жернаков схватил табурет и до смерти забил им сначала одного обидчика, а затем и второго.

- По ходатайству подсудимого дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Их вердиктом мужчина был признан виновным и не заслуживающим снисхождения, - сообщили в пресс-службе облсуда.

Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, родственникам потерпевших он должен выплатить 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU