2019-06-21T10:36:14+03:00
Спорт

Россия проиграла все матчи волейбольной «Лиги наций» в Екатеринбурге

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ВК "Уралочка"Фото: ВК "Уралочка"
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Во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга завершился волейбольный турнир среди женских команд «Лига наций». В отборочном туре участие принимали четыре команды: США, России, Таиланда и Нидерландов.

Американки выиграли у россиянок в сухую, спортсменки из Таиланда со счетом 3:1. Переломить ход в матче с голландками, к сожалению, тоже не вышло.

В первой партии России удалось набрать лишь 12 очков. Второй сет начался с ожесточённой борьбы, к середине хозяйки даже оторвались на три очка - 11:8, а к концу вели - 21:15. Однако дальше команду словно подменили и сборная, проиграв все последующие розыгрыши, уступила 25:27.

Третий сет походил на первый. Уже на старте Нидерланды имели превосходство 5:11. В итоге партия завершилась со счетом 17:25.

- Это уже 15-я игра, некоторые у нас все матчи сыграли, сказывается усталость. У Нидерландов были сегодня очень сложные, хорошие подачи, а мы пару мячей не довели - появился мандраж, - сказал старший тренер сборной Александр Красильников. - Хочу поблагодарить наших девочек всё-таки – не опустили руки, боролись из последних сил и постарались более-менее достойно завершить игру. Шансы на «олимпийскую квалификацию» есть, надо работать, впереди месяц плотных сборов, товарищеских игр.

Финал «Лиги наций» пройдёт 3-7 июля в Китае, где кроме страны-хозяйки сыграют пять лучших сборных по итогам предварительного этапа: Бразилия, Италия, США, Турция и Польша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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