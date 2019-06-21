2019-06-21T09:51:20+03:00
Звезды

Владимир Шахрин о том, что Екатеринбург стал «Городом бесов»: «это чушь!»

Музыкант рассказал, что думает по поводу нового «бренда» города
Екатерина САЛТЫКОВА
Поделиться:
Фото: Instagram/ chaif bandФото: Instagram/ chaif band
Изменить размер текста:

За месяц у Екатеринбурга появилось сразу несколько новых названий: «Город бесов» и «Город храбрых». Первое придумал столице Урала телеведущий Владимир Соловьев. Он посчитал, что люди способные выйти на защиту сквера ведут себя словно бесы, а так как живут в Екатеринбурге, то город по праву можно обозвать «Городом бесов».

Второе - дал губернатор Евгений Куйвашев. Мол, не надо слушать всех, кто вещает на московском радио. В Екатеринбурге живут смелые и храбрые люди.

Впрочем, самим жителям города, похоже «Город бесов» нравится больше. Особенно предприимчивые начали изготавливать наклейки и печатать «город бесов» на футболках.

Такая табличка появилась на въезде в Екатеринбург 17 июня. Фото: Читатель "КП"

Такая табличка появилась на въезде в Екатеринбург 17 июня. Фото: Читатель "КП"

А вот что по этом поводу думает известный музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин:

- В Интернете любая глупость раскручивается до уровня какого-то значимого события… - рассказал «КП» -Екатеринбург Владимир Шахрин. – То, что сказал Соловьев, для меня глупость, чушь, которую помусолят ближайший месяц и забудут. Я на все эти штуки не введусь. На важной истории для города - сделали балаган. Обсмеять можно все что угодно, лишь бы прикольно было. Я сам на это напоролся, когда пытался на трех страницах написать свою позицию по поводу того, почему для меня - неправославного человека - сквер на набережной является компромиссным вариантом. Я пытался объяснить. Но никто три страницы не читает! Заголовок увидели: а-а-а, так он за храм! Ты против народа! И понеслось, начали гадости всякие писать. А в реальной жизни ни один не подошел и не высказал свое «фи», даже несогласие свое. Виртуальный мир - в виртуальном пространстве. Поэтому выключай его - и все будет хорошо.

Полное интервью с Владимиром Шахриным можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Березовского убил двух друзей, связавших его во время пьянки
Россия проиграла все матчи волейбольной «Лиги наций» в Екатеринбурге
Машину разорвало пополам: на Пермском тракте ВАЗ на полном ходу врезался в фуру
Этот день настал: в Кушве прокуратура обязала больницу бесплатно раздавать пациентам бахилы
Когда отключат горячую воду в Екатеринбурге: июнь 2019
Обычно виноваты сами: на Урале за два месяца произошло 57 ДТП с мотоциклистами
В Новоуральске посадили двух подельников, пытавшихся убить таксиста, чтобы угнать его авто
«Сердце любого уральского города – завод»: на многофункциональный центр в Сысерти потратят миллиард рублей
Биатлонист Антон Шипулин трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы
«Делаем все, чтобы превратить ее в точку притяжения туристов»: в Екатеринбурге собирают деньги на реставрацию Белой башни
В Екатеринбурге закрыли парковку перед главным корпусом УрФУ
Уральских бизнесменов предупредили о новой группе мошенников
ЕВРАЗ КГОК внедрил автоматизированную систему мониторинга горного транспорта в карьерах
«Порядок за час навели»: в Верхней Салде начали ликвидировать свалку, на которую пожаловались Путину
Роскомнадзор: Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли
Будут строить новые на окраинах: мэр Екатеринбурга рассказал о «реформе» уличных киосков
Президент назначил судей в Свердловской области
6 июля "Ленинград" проведет последний концерт в Екатеринбурге
Простыня с глазами: в Екатеринбурге заметили «призрак» Модеста Мусоргского
Прокуратура проверит мусорки в Верхней Салде, на которые пожаловались Путину
Полицейские Екатеринбурга поймали лжеработодателя, который обманул 100 сотрудников
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми
Мужчине, убившему в Каменск-Уральском девочку после пьянки с ее отчимом, грозит пожизненный срок
Эффект прямой линии с Путиным: свердловский губернатор моментально отреагировал на мусор в Верхней Салде
Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге бизнес-семинар для участников рынка недвижимости
В Байкалово мужчина ограбил пенсионерку, отказавшуюся купить у него бензопилу