Владимир Шахрин о том, что Екатеринбург стал «Городом бесов»: «это чушь!»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-21T09:51:20+03:00

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За месяц у Екатеринбурга появилось сразу несколько новых названий: «Город бесов» и «Город храбрых». Первое придумал столице Урала телеведущий Владимир Соловьев. Он посчитал, что люди способные выйти на защиту сквера ведут себя словно бесы, а так как живут в Екатеринбурге, то город по праву можно обозвать «Городом бесов».

Второе - дал губернатор Евгений Куйвашев. Мол, не надо слушать всех, кто вещает на московском радио. В Екатеринбурге живут смелые и храбрые люди.

Впрочем, самим жителям города, похоже «Город бесов» нравится больше. Особенно предприимчивые начали изготавливать наклейки и печатать «город бесов» на футболках.

Такая табличка появилась на въезде в Екатеринбург 17 июня. Фото: Читатель "КП"

А вот что по этом поводу думает известный музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин:

- В Интернете любая глупость раскручивается до уровня какого-то значимого события… - рассказал «КП» -Екатеринбург Владимир Шахрин. – То, что сказал Соловьев, для меня глупость, чушь, которую помусолят ближайший месяц и забудут. Я на все эти штуки не введусь. На важной истории для города - сделали балаган. Обсмеять можно все что угодно, лишь бы прикольно было. Я сам на это напоролся, когда пытался на трех страницах написать свою позицию по поводу того, почему для меня - неправославного человека - сквер на набережной является компромиссным вариантом. Я пытался объяснить. Но никто три страницы не читает! Заголовок увидели: а-а-а, так он за храм! Ты против народа! И понеслось, начали гадости всякие писать. А в реальной жизни ни один не подошел и не высказал свое «фи», даже несогласие свое. Виртуальный мир - в виртуальном пространстве. Поэтому выключай его - и все будет хорошо.

Полное интервью с Владимиром Шахриным можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU