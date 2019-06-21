2019-06-21T09:06:32+03:00
Здоровье

Этот день настал: в Кушве прокуратура обязала больницу бесплатно раздавать пациентам бахилы

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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По результатам проверки прокуратура подала на больницу в судПо результатам проверки прокуратура подала на больницу в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кушве наказали городскую больницу за установку в холле автомата по продаже бахил.

Чаще всего пациенты не знают, что защитные чехлы для обуви в медучреждении должны предоставлять бесплатно, поэтому возмущаются, но продолжают покупать. Все изменилось, когда в дело вмешалась прокуратура, нагрянув в больницу с проверкой.

С документами, разрешающими оказывать населению медицинские услуги, в больнице все было в порядке, а вот к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований возникли вопросы.

- Пациенты городской больницы при проведении лечебно-диагностических манипуляций в условиях амбулаторно-поликлинического приема не обеспечивались бесплатными одноразовыми бахилами. Пациентам приходилось за свой счет приобретать бахилы в автомате по продаже бахил. В связи с чем прокуратура направила в суд исковое заявление, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд обязал руководство горбольницы устранить нарушения и предоставлять пациентам бахилы на безвозмездной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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