Когда отключат горячую воду в Екатеринбурге: июнь 2019

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-21T08:52:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге опять отключают горячую воду. Причина простая - в июне начинается второй этап опрессовок. Начнутся они 24 июня, а закончатся 27 июня.

- С 23.00 24 июня до 07.00 25 июня пройдут гидравлические испытания подающих квартальных и распределительных тепловых сетей, - сообщают в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании. - С 00.00 до 06.00 26 и 27 июня пройдут гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и тепловых сетей.

Как отмечают энергетики, до начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после окончания испытаний. Опрессовки в Екатеринбурге в июне необходимы для того, чтобы подготовить город к следующему отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU