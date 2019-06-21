Обычно виноваты сами: на Урале за два месяца произошло 57 ДТП с мотоциклистами
Свердловская Госавтоинспекция составила промежуточную статистику об авариях с участием мотоциклистов. Основная часть таких ДТП происходит в сезон с мая по сентябрь. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 57 аварий с участием байкеров, в которых 6 человек погибли и 56 получили различные травмы.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
При этом, как отмечают инспекторы, более половины аварий произошли по вине самих мотоциклистов. Чаще всего водители выезжают на встречную полосу, превышают скорость, с нарушениями обгоняют и перестраиваются из ряда в ряд.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
- С начала сезона мотопатрулями выявлено 200 нарушений ПДД, среди которых управление в состоянии опьянения, в том числе и повторное, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Также зафиксировано управление без прав или после лишения удостоверения, нарушение правил расположения на проезжей части, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, - добавили в УГИБДД по Свердловской области.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция требует от водителей мототранспорта соблюдения ПДД, отказа от резких маневров и использования защитной экипировки.
ИСТОЧНИК KP.RU