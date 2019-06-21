2019-06-21T07:42:36+03:00
Происшествия

В Новоуральске посадили двух подельников, пытавшихся убить таксиста, чтобы угнать его авто

Одному из злоумышленников на момент совершения преступления было 16 лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Несчастный таксист получил 10 ударов ножомНесчастный таксист получил 10 ударов ножомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новоуральский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего Алексея Рябовича и его 17-летнего подельника.

Мужчина, будучи изрядно пьян, предложил знакомому подростку угнать машину такси. Для этого они сделали заказ, сказав, что поедут в Серов.

По дороге, на трассе «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов», Рябович 10 раз ударил водителя ножом по голове и шее. Чтобы машина не слетела с дороги, подросток принял управление на себя, но удержать такси на проезжей части ему все же не удалось.

- В процессе борьбы потерпевшего за жизнь, машина съехала в кювет, потерпевшему удалось отстегнуть ремень безопасности и выбраться из автомобиля, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Вину в совершении инкриминируемых деяний Рябович признал, несовершеннолетний же твердил о невиновности.

Суд назначил Алексею Рябовичу 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Несовершеннолетний соучастник получил 2 года воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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