2019-06-20T22:15:47+03:00
Общество

«Сердце любого уральского города – завод»: на многофункциональный центр в Сысерти потратят миллиард рублей

Разработкой проекта займется московское архитектурное бюро
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: личная страница Яна Кожана в FacebookФото: личная страница Яна Кожана в Facebook
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«Большая Сысерть» – это проект туристско-рекреационного кластера, который недавно одобрил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Один из авторов замысла – директор «Агентства развития Сысерти» Ян Кожан пояснил «КП-Екатеринбург», что речь идет о сплочении всего административного района.

– Ядром кластера станет старое, в прошлом – градообразующее предприятие. Потому что завод – это сердце любого уральского города, – рассказал Кожан. – Его преобразуют в многофункциональный образовательно-культурный центр. Собственник предприятия Павел Бабин сам неоднократно в прошлом пытался реализовать на этом месте свои проекты, а сейчас готов уступить территорию в 7 тысяч квадратных метров правительству региона за 45 миллионов рублей. По предварительной оценке, создание центра – реставрация завода, оснащение помещений и покупка оборудования обойдутся в миллиард рублей. Надеемся привлечь средства частных инвесторов и региона.

Проектом восстановления займется московское архитектурное бюро «Рождественка» Наринэ Тютчевой. У организации есть формат «Ре-школа», которая представляет собой «магистратуру для архитекторов». Бюро набирает до 25 участников – работая над реставрацией завода, они буду одновременно обучаться. Часть мероприятий пройдет в Сысерти, часть – в Екатеринбурге и Москве.

– Помимо культурного центра мы планируем сплотить территорию. Сысерть – это историческое место рекреации: тут много санаториев, детских лагерей и туристических мест. Но проблема в том, что они развиваются самостоятельно и не учитывают то, что происходит вокруг, – подчеркнул Кожан. – Туристы, которые приезжают, не знают о других близлежащих местах. Инвесторы тоже могут быть не в курсе, что уже есть у района, а в чем он нуждается. И мы хотим создать стол переговоров, потому что простым объединением уже можно достичь большого эффекта.

Сегодня инициаторы проекта хотят собрать управляющую компания кластера, которая будет заниматься взаимодействием его участников, а также сформировать список будущих резидентов-инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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