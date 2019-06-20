2019-06-20T19:40:39+03:00
Спорт

Биатлонист Антон Шипулин трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

Они поженились четыре года назад
Екатерина САЛТЫКОВА
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Пара познакомилась в 2013 году. Фото: vk.comПара познакомилась в 2013 году. Фото: vk.com
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Казалось бы, «КП»-Екатеринбург совсем недавно писала о том, как известный уральский биатлонист Антон Шипулин сделал в кинотеатре предложение своей любимой. Во время фильма «А зори здесь тихие» спортсмен появился на экране и попросил:

- Луиза стань моей женой!

А так Антон делал предложение. Фото: vk.com

А так Антон делал предложение. Фото: vk.com

Луиза Сабитова сидела в зале. И конечно ответила - да! С того момента прошло уже четыре года. У пары подрастают двое замечательных ребятишек: сын Дима и дочка Мира. 20 июня, в день годовщины Антон в очередной раз трогательно признался супруге в любви:

- Моя поддержка. Моя опора. Моя любовь. Четыре года с даты нашей свадьбы пролетели как один миг. Люблю тебя.

Признание Антон украсил романтичной фотографией у моря. Кстати, именно сегодня спортсмен вместе с семьей улетел в отпуск.

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Биатлонист Антон Шипулин трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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