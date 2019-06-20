«Делаем все, чтобы превратить ее в точку притяжения туристов»: в Екатеринбурге собирают деньги на реставрацию Белой башни

СЕГОДНЯ 19:36 2019-06-20T19:36:19+03:00

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Фонд сохранения исторического наследия начал сбор средств на реставрацию Белой башни – старого водонапорного сооружения на Уралмаше, которая с 1974 года считается памятником архитектуры. Однако восстановительные работы в ней начали производить последние несколько лет.

– Она перестала функционировать в 1960-е, а в 1990-е была заброшена. Архгруппа «PODELNIKI» уже несколько лет делает все для того, чтобы превратить башню в точку притяжения горожан и туристов: проводит культурные мероприятия, экскурсии и продает сувениры для возвращения памятника в городскую жизнь, – поясняют в фонде.

В прошлом году «PODELNIKI» завершили консервацию башни, а в 2019 – восстановили там освящение. Реставрацией должно заняться бюро «Рождественка», которое ранее работало над ремонтом флигеля-руин Музея архитектуры имени Щусева. Пока полную стоимость восстановления оценить нельзя, это станет возможно только после первого этапа – обследования и создания проекта, на что и собирают средства.

– Поскольку башня является объектом культурного наследия федерального значения и находится в федеральной собственности, а не областной, ее полноценная реставрация — сложный и дорогостоящий процесс — не может быть профинансирован из регионального бюджета, – добавили в фонде. – Проект не добился внимания и со стороны Министерства культуры, активисты уже дважды подавали заявки на включение башни в целевую программу.

Высота башни составляет 36 метров. Во время реставрации предстоит понять, как укрепить конструкцию, провести сети, ее можно будет использовать. На это потребуется год. А пока в здании уже сейчас проводят экскурсии и выставки. В этом году она стала одной из площадок «Ночи музеев».

ИСТОЧНИК KP.RU