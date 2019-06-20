В Екатеринбурге закрыли парковку перед главным корпусом УрФУ

СЕГОДНЯ 16:57 2019-06-20T16:57:55+03:00

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Администрация Екатеринбурга объявила о закрытии большой парковки на площади Кирова перед корпусом УрФУ на улице Мира.

- Обращаем внимание горожан на то, что с 15 июня 2019 года запрещена парковка автотранспорта на площади Кирова от улицы Малышева до Суворовского училища, - говорится в заявлении.

Кроме автомобилистов и любителей курить кальяны по ночам, это решение расстроило и организаторов Венского фестиваля, который традиционно проходит на площади Кирова.

- Городская ГИБДД по случаю нашего десятилетнего юбилея подготовила нам сюрприз. С 15 июня 2019 года на улице Мира, в районе площади Кирова, напротив входа в главный корпус университета, запретила парковку транспортных средств. Такая большая стоянка на улице Мира, помните, да? Мы все там всегда парковались. Это решение было принято после многочисленных жалоб жителей окрестных домов на любителей курить кальяны по ночам и слушать музыку через сабвуферы в багажниках. Мы и сами во время фестиваля неоднократно жаловались на шум со стороны парковки, - пишут организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU