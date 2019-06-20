2019-06-20T15:56:31+03:00
Общество

Будут строить новые на окраинах: мэр Екатеринбурга рассказал о «реформе» уличных киосков

Отдельное внимание будет уделено точкам общественного питания и продажи кофе
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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По словам мэра, с изменением месторасположения киосков появится и новая транспортная схемаПо словам мэра, с изменением месторасположения киосков появится и новая транспортная схемаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга разложил по полочкам, как будет проходить «реформа» уличных объектов нестационарной торговли. Ранее Александр Высокинский заявлял, что город ждет масштабная зачистка от киосков и павильонов. Однако в ближайший год продавцы цветов и шаурмячные могут выдохнуть и работать более менее спокойно.

- Мы не говорим, что все киоски будут убраны завтра. Сейчас мы говорим о заключении договоров на год, чтобы четко узаконить то, что есть. Дальше будем смотреть пролонгацию договоров по тем объектам, которые были реконструированы к чемпионату мира по футболу, - отметил мэр. - Обязательно проведем опросы горожан, посоветуемся с экспертами и предпринимателями, которые работают с нестационарными объектами.

По словам градоначальника, павильоны и киоски в городе останутся и даже будут появятся новые, но там, где они «наиболее всего востребованы» - на окраинах.

- Мы должны думать о внешнем облике города, о тех жалобах и обращениях, которые поступают в Администрацию, - подчеркнул Высокинский. - Мы выстроим диалог и будем делать новые, комфортные, удобные павильоны на конечных остановках общественного транспорта. Там должно быть кафе, где можно погреться и подождать рейс.

Отдельное внимание уделят точкам общепита и продажи кофе, однако они должны стать мобильными по типу фудкаров и кофе-машин.

- Надо также понять, какие типы и виды нестационарных объектов наиболее востребованы горожанами - и как их привести к общему знаменателю в плане эстетики и санитарных норм, - добавил Александр Высокинский. - Это будет большая, вдумчивая, поэтапная работа, увязанная с введением новой транспортной схемы и последующим благоустройством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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