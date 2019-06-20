2019-06-20T15:30:05+03:00
Общество

Президент назначил судей в Свердловской области

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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К работе на новом месте все приступят 2 сентябряК работе на новом месте все приступят 2 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Согласно документу, Татьяна Анатольевна Орлова заняла должность председателя Невьянского городского суда, заместителем председателя Железнодорожного районного суда Екатеринбурга стала Елена Иванова, а Елена Бочкарева назначена судьей Свердловского областного суда.

В Березовский суд получила назначение Екатерина Цыпина, судьей Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга стала Татьяна Михайловна Орлова, а Елена Деминцева назначена судьей Кировского районного суда Екатеринбурга.

Судьи Свердловского облсуда Евгений Салтыков, Алла Колпакова, Елена Удод пополнят штат Третьего апелляционного суда общей юрисдикции. Их коллеги - Александр Коренев и Елена Кукарцева - Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

К работе на новом месте все приступят 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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