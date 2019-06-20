6 июля "Ленинград" проведет последний концерт в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-20T15:16:15+03:00

Начиная с июня 2019 года, группировка выступит в 9 городах России и соберет 9 стадионов

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Сергей Шнуров завершает музыкальную деятельность группировки «Ленинград». 20 марта Шнур написал об этом в своем Инстаграм-аккаунте.

Команда, которая поставила абсолютный для российского коллектива рекорд посещаемости концертов, может быть снова собрана в будущем – если возникнут новые творческие задачи.

- Но не скоро, - сразу же оговаривается ее лидер.

Грандиозный «Cтадионный тур-2019» станет последним. Ожидается, что он будет беспрецедентным по посещаемости для России нового времени. Начиная с июня 2019 года, группировка выступит в 9 городах России и соберет 9 стадионов. Общая численность зрителей достигнет полмиллиона человек.

6 июля "Ленинград" выступит и в Екатеринбурге.

Билеты на все концерты стадионного тура группировки «Ленинград»: 8 800 100 90 90, www.leningrad.top, https://alloshow.ru/activity/leningrad-tur-2019

Ограничение по возрасту – 18+

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ИСТОЧНИК KP.RU