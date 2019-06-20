Полицейские Екатеринбурга поймали лжеработодателя, который обманул 100 сотрудников

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-20T14:50:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали мошенника из Озерска, который под предлогом набора сотрудников «развел» на деньги сотню человек. Пострадавшие буквально оборвали телефон правоохранителей.

Почти у всех схожая история: в поисках работы они обращались по телефонам, указанным на сайте работодателя. После переговоров у них запрашивали пакет документов в электронном виде. Затем представитель звонил и радостно сообщал о трудоустройстве, после чего предлагал купить электронный билет на поезд.

- В качестве гарантийного обязательства требовалось только перевести 3000 рублей, которые потом буду возвращены. После перевода суммы, будущий работник действительно получал электронный билет, только вот при посадке в поезд выяснялось, что билет фальшивый, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по УрФО. - Злоумышленник создавал сайты-клоны реальных работодателей, разрабатывал фиктивный текст о трудоустройстве, указывал свои контакты и начинал общение с теми, кто искал работу.

Не покидая Озерска мужчина «трудоустроил» 100 человек, обещая им работу в Краснодаре, Красноярске, Екатеринбурге, Ивделе, Новом Уренгое и Рубцовске.

Одна из потерпевших сообщила, что с нее требовали 7000 рублей. А в случае отказа угрожали передать ее данные для получения микрозаймов или оформления электронных кошельков.

Суд приговорил лжеработодателя к трем годам условно с испытательным сроком в три года, а также обязал вернуть потерпевшим деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU