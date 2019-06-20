Полицейские Екатеринбурга поймали лжеработодателя, который обманул 100 сотрудников
Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали мошенника из Озерска, который под предлогом набора сотрудников «развел» на деньги сотню человек. Пострадавшие буквально оборвали телефон правоохранителей.
Почти у всех схожая история: в поисках работы они обращались по телефонам, указанным на сайте работодателя. После переговоров у них запрашивали пакет документов в электронном виде. Затем представитель звонил и радостно сообщал о трудоустройстве, после чего предлагал купить электронный билет на поезд.
- В качестве гарантийного обязательства требовалось только перевести 3000 рублей, которые потом буду возвращены. После перевода суммы, будущий работник действительно получал электронный билет, только вот при посадке в поезд выяснялось, что билет фальшивый, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по УрФО. - Злоумышленник создавал сайты-клоны реальных работодателей, разрабатывал фиктивный текст о трудоустройстве, указывал свои контакты и начинал общение с теми, кто искал работу.
Не покидая Озерска мужчина «трудоустроил» 100 человек, обещая им работу в Краснодаре, Красноярске, Екатеринбурге, Ивделе, Новом Уренгое и Рубцовске.
Одна из потерпевших сообщила, что с нее требовали 7000 рублей. А в случае отказа угрожали передать ее данные для получения микрозаймов или оформления электронных кошельков.
Суд приговорил лжеработодателя к трем годам условно с испытательным сроком в три года, а также обязал вернуть потерпевшим деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU