Мужчине, убившему в Каменск-Уральском девочку после пьянки с ее отчимом, грозит пожизненный срок

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-20T14:18:17+03:00

Перед тем, как задушить ребенка, злоумышленник надругался над ней

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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве 10-летней девочки в Каменске-Уральском.

Трагедия произошла почти год назад, когда мама ребенка была на ночной рабочей смене, а отчим пьянствовал с новым знакомым. Мужчины встретились возле магазина, разговорились, после чего обвиняемый попросился подняться в квартиру, чтобы помыть ноги.

Фото: соцсети

- После нескольких рюмок хозяин попросил гостя уйти, на что тот несколько раз ударил его разводным ключом и забрал 19 тысяч рублей. Злоумышленник уже хотел уходить, но заметил, что в соседней комнате находится девочка. Сначала он изнасиловал ребенка, а потом убил, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого мужчина сбежал в Челябинск, где напал на продавщиц трех торговых точек, отняв у них выручку. Одна из женщин получила перелом основания черепа. Также жертвой обвиняемого стала пригласившая его в гости екатеринбурженка. Гость забил ее молотком и топором.

На мужчину завели уголовное, ему грозит пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU