В Байкалово мужчина ограбил пенсионерку, отказавшуюся купить у него бензопилу

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-20T14:43:18+03:00

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В уральском селе Байкалово по горячим следам задержали грабителя, вломившегося в дом к 87-летней пенсионерке.

Женщина полола цветы в своем палисаднике, как вдруг возле остановилась машина, из нее вышли двое мужчин. Один, к удивлению старушки, начал активно предлагать ей купить за 500 рублей бензопилу. Когда пожилая женщина ответила отказом, мужчина стал уговаривать приобрести инструмент, например, для сына. В итоге пенсионерка сдалась и пошла в дом за деньгами.

- В спальне она подошла к письменному столу, откуда достала пачку денег, при этом увидела в спальной и продавца. Молодой человек пояснил, что принес инструмент на проверку работоспособности. Когда же женщина попыталась достать 500-рублевую купюру, мужчина оттолкнул ее, схватил все сбережения и убежал, - рассказали в МО МВД России «Байкаловский».

Злоумышленником оказался житель Ульяновской области, проживающий в Троицке. На него завели уголовное дело. Наказание предусматривает штраф, трудотерапию или тюремный срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU