В Москве простились с экс-начальником Свердловской железной дороги

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-20T14:37:15+03:00

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В Москве на Троекуровском кладбище простились с экс-главой Свердловской железной дороги Алексеем Мироновым. Высокопоставленный железнодорожник покончил с собой 17 июня в своем доме в Одинцово. За два дня до смерти он вышел из-под домашнего ареста благодаря залогу в пять миллионов рублей.

В декабре прошлого года его обвинили в получении взяток по трем эпизодам. После смерти Миронова следователи СКР завели дело на его бывшего заместителя Алексея Кочнева.

СПРАВКА «КП»

Алексей Миронов родился в 1964 году в Казахстане. В 1986 году он окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Вагоностроение и вагонное хозяйство». После обучения он работал на Среднеазиатской железной дороге.

Трудился на должности начальника базы запаса вагонов Ташкентского отделения, затем дослужился до поездного диспетчера отдела перевозок Единого диспетчерского центра по управлению движением поездов.

В 1994 году его перевели на Юго-Восточную железную дорогу. Он проработал там 12 лет, дослужился до начальника службы перевозок филиала ОАО «РЖД». В 2000 году он закончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте».

А в феврале 2006 года он стал начальником департамента управления перевозками ОАО «РЖД». В 2011 году Миронов стал начальником Свердловской железной дороги. Был награжден медалями «100 лет Транссибирской магистрали», «За развитие железных дорог», знаком «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги»

ИСТОЧНИК KP.RU