2019-06-20T12:26:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге наказали компанию, водитель которой без прав возил пассажиров

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге оштрафовали перевозчика, водитель которого ездил без прав. Точнее, они у мужчины были, но киргизские и без окончании срока действия.

Данное удостоверение в России не действительно, в связи с чем постановлением ГИБДД ООО «Екатеринбургавтотранс», выпустившее водителя на линию, было штрафовано на 100 тысяч рублей. Правда после рассмотрения апелляции представители Фемиды снизили размер выплаты в два раза.

- Согласно Конвенции о дорожном движении в национальном водительском удостоверении в обязательном порядке должна указываться дата окончания его действия, - прокомментировали в пресс-службе областного суда. - При этом юридические лица, осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны организовывать работу водителей в соответствие с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения. В данной ситуации этого сделано не было.

Решение оставлено без изменения, перевозчик должен заплатить 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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