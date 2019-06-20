Что чаще всего забывают пассажиры в поездах РЖД?

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-20T11:43:23+03:00

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Больше 4,5 тысячи пассажиров поездов формирования АО «ФПК», которое является дочерним обществом ОАО «РЖД», воспользовались сервисом по поиску забытых вещей, который запустили в марте этого года.

С помощью новой услуги пассажиры смогли найти больше 2 тысяч забытых вещей. Интересно, что большая часть заявок отзывается самими пассажирами, которые находят вещи у себя.

Чаще всего пассажиры оставляют в поездах предметы одежды, планшеты, электронные книги, смартфоны, часы, наушники и документы.

В Уральский филиал АО «ФПК» с начала работы сервиса поступило 419 заявок на поиск забытых в поездах филиала вещей. В 196 случаях (47%) вещи были найдены, 13 заявок (3%) аннулированы самими пассажирами.

Напомним, для розыска вещей достаточно заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам». В анкете указывается имя, номер билета, телефон, электронная почта и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет.

Кроме того, нужно составить описание забытых вещей и указать, где предположительно они были оставлены в вагоне. Опознать свои вещи пассажир сможет по фотографии. Поиск возможен в течение 30 дней с начала поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU