2019-06-20T11:44:05+03:00
Общество

Уралец одним звонком закрыл магазин, который слишком громко разгружал товар

Квартира мужчины находится прямо над торговой точкой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Работу приостановлена на 30 сутоуРаботу приостановлена на 30 сутоуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Асбесте по жалобе одного человека закрыли продуктовый магазин.

Торговую точку индивидуальный предприниматель открыл на первом этаже жилого многоквартирника на Ленина, 35. Бизнес шел успешно, пока мужчина, живущий прямо над магазином, не пожаловался в Роспотребнадзор на излишний шум и выхлопные газы при разгрузке товара.

Специалисты ведомства выехали с проверкой и действительно обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

- Индивидуальный предприниматель не соблюдал необходимость предусматривать загрузку продуктов с торцов жилых зданий, не имеющих окон, и организовал загрузку со двора, непосредственно под окнами квартир, в связи с чем допустил нарушение установленных гигиенических нормативов в жилом помещении, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По результатам проверки суд приостановил работу магазина на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге наказали компанию, водитель которой без прав возил пассажиров
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах РЖД?
Свердловские депутаты будут контролировать реализацию национальных проектов
На День города в Березовском споет Стас Костюшкин
Режиссер сериала «Звоните ДиКаприо» Жора Крыжовников предложил Монеточке роль
Уралец отсудил у коммунальщиков 100 тысяч за затопленный огород
Птица в телевизоре: Владимир Соловьев стал героем стрит-арта на набережной
Под Екатеринбургом восстановили знаменитую гончарную мастерскую
Жителя Краснотурьинска, расстрелявшего ЧОП, отправили в психбольницу
Сын уральского депутата прошелся по красной дорожке "Кинотавра" со звездой фильма "Я худею"
В Екатеринбурге за 160 миллионов отремонтируют консерваторию имени Мусоргского
В Нижнем Тагиле изъяли 25 тонн паленого коньяка
«Было тухленько»: Россия проиграла второй матч волейбольной «Лиги наций» в Екатеринбурге
Пострадал ребенок: в Екатеринбурге легковушка врезалась в пассажирский автобус
Госпиталю Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле официально присвоили имя создателя
От «Макбета» до «Бориса Годунова»: программа Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге
Сделал «кусь»: посмотрите, как львенок мило играет со своей мамой