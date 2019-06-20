Уралец одним звонком закрыл магазин, который слишком громко разгружал товар

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-20T11:44:05+03:00

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В Асбесте по жалобе одного человека закрыли продуктовый магазин.

Торговую точку индивидуальный предприниматель открыл на первом этаже жилого многоквартирника на Ленина, 35. Бизнес шел успешно, пока мужчина, живущий прямо над магазином, не пожаловался в Роспотребнадзор на излишний шум и выхлопные газы при разгрузке товара.

Специалисты ведомства выехали с проверкой и действительно обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

- Индивидуальный предприниматель не соблюдал необходимость предусматривать загрузку продуктов с торцов жилых зданий, не имеющих окон, и организовал загрузку со двора, непосредственно под окнами квартир, в связи с чем допустил нарушение установленных гигиенических нормативов в жилом помещении, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По результатам проверки суд приостановил работу магазина на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU