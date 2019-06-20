Свердловские депутаты будут контролировать реализацию национальных проектов

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-20T11:33:37+03:00

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В четверг, 20 июня, на совещании председателя свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной и председателями комитетов принято решение о создание в региональном парламенте новой рабочей группы. В нее войдут народные избранники, которые будут контролировать ход реализации национальных проектов в Свердловской области.

- На Совете руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Уральского федерального округа полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов обратил внимание на необходимость усиления разъяснительной работы о целях реализации национальных проектов. Ранее Президент России поручил вести депутатский контроль за ходом реализации национальных проектов. Я думаю, вы поддержите меня в том, что необходимо создать специальную рабочую группу. Возглавит ее заместитель председателя Виктор Якимов, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

По ее словам, что по профилю социального комитета контроль за рядом национальных проектов, тогда как есть комитеты, специфика работы которых не отражает реализацию направлений стратегических целей. Поэтому в течение недели председатели комитетов выскажут свои предложения по контролю за реализацией тех или иных национальных проектов, и рабочая группа приступит к решению поставленных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU