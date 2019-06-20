На День города в Березовском споет Стас Костюшкин
Праздник пройдет 6 июля
Стас Костюшкин порадует горожан драйвовыми хитамиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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На День города в Березовском, что под Екатеринбургом, 6 июля на главной сцене выступит экс-лидер группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин с группой «A-Dessa». Также танцевальными треками березовчан на 271-летие города порадует DJ Цветкоff.
Концерт пройдет на Торговой площади вечером. Днем жителей города ждут конкурсы, развлечения для всей семьи. Завершатся торжества праздничным салютом, пишет газета «Березовский рабочий».
ИСТОЧНИК KP.RU