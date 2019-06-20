Режиссер сериала «Звоните ДиКаприо» Жора Крыжовников предложил Монеточке роль
Известный режиссер и сценарист Жора Крыжовников планирует снять фильм с Лизой Монеточкой. Создатель свадебной комедии «Горько» и сериала «Звоните ДиКаприо» представил перед Министерством культуры России свой новый проект с рабочим названием «Дорога на Джомолунгму».
- Этот фильм — о семье, которая едет на Грушинский фестиваль, где отец семейства мечтает спеть песню собственного сочинения, - говорится в сообщении пресс-службы Минкульта.
Предполагается, что в картине снимется певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка. Компанию свердловчанке составит Сергей Бурунов и Анна Михалкова.
Выход фильма «Дорога на Джомолунгму» запланирован на май 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU