Режиссер сериала «Звоните ДиКаприо» Жора Крыжовников предложил Монеточке роль

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-20T10:30:48+03:00

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Известный режиссер и сценарист Жора Крыжовников планирует снять фильм с Лизой Монеточкой. Создатель свадебной комедии «Горько» и сериала «Звоните ДиКаприо» представил перед Министерством культуры России свой новый проект с рабочим названием «Дорога на Джомолунгму».

- Этот фильм — о семье, которая едет на Грушинский фестиваль, где отец семейства мечтает спеть песню собственного сочинения, - говорится в сообщении пресс-службы Минкульта.

Предполагается, что в картине снимется певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка. Компанию свердловчанке составит Сергей Бурунов и Анна Михалкова.

Выход фильма «Дорога на Джомолунгму» запланирован на май 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU