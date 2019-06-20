2019-06-20T10:30:48+03:00
Звезды

Режиссер сериала «Звоните ДиКаприо» Жора Крыжовников предложил Монеточке роль

Компанию уральской певице составит Анна Михалкова и Сергей Бурунов
Юлия СТАЛИНА
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Фото: www.instagram.com/monetochkaliska/Фото: www.instagram.com/monetochkaliska/
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Известный режиссер и сценарист Жора Крыжовников планирует снять фильм с Лизой Монеточкой. Создатель свадебной комедии «Горько» и сериала «Звоните ДиКаприо» представил перед Министерством культуры России свой новый проект с рабочим названием «Дорога на Джомолунгму».

- Этот фильм — о семье, которая едет на Грушинский фестиваль, где отец семейства мечтает спеть песню собственного сочинения, - говорится в сообщении пресс-службы Минкульта.

Предполагается, что в картине снимется певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка. Компанию свердловчанке составит Сергей Бурунов и Анна Михалкова.

Выход фильма «Дорога на Джомолунгму» запланирован на май 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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