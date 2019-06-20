2019-06-20T11:07:43+03:00
Недвижимость

Уралец отсудил у коммунальщиков 100 тысяч за затопленный огород

Из-за воды, хлынувшей из прорвавшейся трубы, все грядки на участке размыло
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Житель поселка Малышева засудил коммунальщиков за прорыв трубы, в результате которого его дача превратилась в бассейн, а затем и каток.

Зимой из-за сильного износа прорвало холодный водовод. В результате аварии земельный участок и дом уральца оказались затопленными. Пострадали и владения соседей.

Мужчина потребовал от администрации устранить последствия, однако сделано это было только спустя два месяца. Причиненный дому ущерб составил 112 тысяч рублей.

Чтобы добиться справедливости уралец подал иск, в котором просил взыскать с виновных ущерб и сумму госпошлины - всего 115 тысяч рублей. Суд исковые требования удовлетворил, взыскав с деньги с ООО «АВТ Плюс», однако ответчик не согласился и подал апелляцию. Представитель указал, что он является лишь арендатором сетей и на момент аварии уже не обслуживал их.

- Судебная коллегия согласилась с выводом первой инстанции, которая пришла к выводу о том, что на ответчике ООО «АВТ Плюс» как на исполнителе коммунальной услуги по водоснабжению лежит обязанность по предотвращению аварийных ситуаций, недопущению затоплений помещений пользователей, - сказали в пресс-службе областного суда. - В связи с этим на него возложена ответственность за причиненный истцу вред и взыскана сумма ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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