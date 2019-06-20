2019-06-20T10:47:25+03:00
Общество

Птица в телевизоре: Владимир Соловьев стал героем стрит-арта на набережной

Так уличный художник «передает привет» журналисту, назвавшего Екатеринбург «городом бесов»
Юлия СТАЛИНА
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Фото: телеграмм-канал Street Art Hunter.Фото: телеграмм-канал Street Art Hunter.
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На набережной городского пруда в Екатеринбурге сегодня ночью, 20 июня, появился новый стрит-арт неизвестного художника. На этот раз рисунок посвящен московскому журналисту Владимиру Соловьеву. На стене изображена поющая птица в телевизоре. Граффити можно увидеть на набережной возле театра Драмы, сообщает телеграмм-канал Street Art Hunter.

- Художник из Екатеринбурга передает привет "журналисту" из Москвы – поделился Александ Янг в своем телеграмм-канале Street Art Hunter.

Владимир Соловьев нелестно высказался в сторону Екатеринбурга. Во время противостояний у театра Драмы журналист в одном из радио эфиров назвал столицу Урала «городом бесов». Свердловчане не обидели, а наоборот отнеслись с юмором и сделали из этого новый тренд. Высказывание Соловьева теперь можно встретить на столбах, лавочках, стенах и даже на футболках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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