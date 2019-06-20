Сын уральского депутата прошелся по красной дорожке "Кинотавра" со звездой фильма "Я худею"
Сын депутата Законодательного собрания Свердловской области и главы AVS Group Валерия Савельева прошелся по красной ковровой дорожке «Кинотавра.
Фото: Instagram Евгения Савельева
Евгений Савельев - основатель сети школ ораторского искусства и не имеет никакого отношения к киноиндустрии. На фестиваль он приехал в компании своей возлюбленной - известной актрисы Александры Бортич.
Фото: Instagram Евгения Савельева
Разговоры о романтических отношениях пары появились в конце прошлого года. Сейчас же молодые уже перестали скрывать свои чувства и открыто и регулярно постят в соцсети совместные снимки.
Фото: Instagram Евгения Савельева
- У меня самый лучший мужчина, - коротко отмечает в Instagram Саша.
Фото: Instagram Александры Бортич
- Когда приехал к своей девчонке куда-то очень далеко, когда она не ждет, - подписал одно из видео Евгений.
На этом же фестивале уральский режиссер Иван Соснин взял награду за короткометражку "Интерью", в которой снялся Алексей Серебряков. Работа получила диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России «за урок психологии».
ИСТОЧНИК KP.RU