2019-06-20T09:09:37+03:00
Общество

Сын уральского депутата прошелся по красной дорожке "Кинотавра" со звездой фильма "Я худею"

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Instagram Евгения СавельеваФото: Instagram Евгения Савельева
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Сын депутата Законодательного собрания Свердловской области и главы AVS Group Валерия Савельева прошелся по красной ковровой дорожке «Кинотавра.

Фото: Instagram Евгения Савельева

Фото: Instagram Евгения Савельева

Евгений Савельев - основатель сети школ ораторского искусства и не имеет никакого отношения к киноиндустрии. На фестиваль он приехал в компании своей возлюбленной - известной актрисы Александры Бортич.

Фото: Instagram Евгения Савельева

Фото: Instagram Евгения Савельева

Разговоры о романтических отношениях пары появились в конце прошлого года. Сейчас же молодые уже перестали скрывать свои чувства и открыто и регулярно постят в соцсети совместные снимки.

Фото: Instagram Евгения Савельева

Фото: Instagram Евгения Савельева

- У меня самый лучший мужчина, - коротко отмечает в Instagram Саша.

Фото: Instagram Александры Бортич

Фото: Instagram Александры Бортич

- Когда приехал к своей девчонке куда-то очень далеко, когда она не ждет, - подписал одно из видео Евгений.

На этом же фестивале уральский режиссер Иван Соснин взял награду за короткометражку "Интерью", в которой снялся Алексей Серебряков. Работа получила диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России «за урок психологии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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