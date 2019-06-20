2019-06-20T08:43:04+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге за 160 миллионов отремонтируют консерваторию имени Мусоргского

Здание планируют привести в порядок за 1,5 года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Работы должны быть закончены осенью 2020 годаРаботы должны быть закончены осенью 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займется реконструкцией старинного здания консерватории имени Мусоргского на Ленина, 26. Согласно порталу госзакупок, на работы выделят 160,6 миллиона рублей.

За эти деньги компании, выигравшей тендер, предстоит отреставрировать фундамент, кладку, ограждения и распорные системы, а также отремонтировать или полностью воссоздать металлические и деревянные детали, декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор.

- Срок выполнения работ: с даты заключения государственного контракта по 30 октября 2020 года. Срок действия Государственного контракта: с даты заключения государственного контракта по 18 декабря 2020 года, - говорится в техзадании.

Здание филармонии является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Оно было построено в 1736-1741 годах по проекту архитектора Иоганна фон Баннера. Каменное двухэтажное здание с кровлей на голландский манер должно было заменить мазанковую постройку канцелярии.

В 1833-1835 годах после надстройки третьего этажа и переделки фасадов по проекту архитектора Малахова здание предстало в формах классицизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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