2019-06-20T07:41:50+03:00
Спорт

«Было тухленько»: Россия проиграла второй матч волейбольной «Лиги наций» в Екатеринбурге

Хозяйки паркета смогли вырвать победу только в одной партии из четырех
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ВК "Уралочка"Фото: ВК "Уралочка"
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В Екатеринбурге продолжаются матчи волейбольного турнира «Лига наций». Соперниками россиянок на домашнем этапе соревнований стали сборные Таиланда, Голландии и США.

Американкам хозяйки паркета проиграли в сухую - 0:3, а вчера заработали разгромное поражение от волейболисток из Таиланда.

В первой партии долгое время ни одна из команд не могла оторваться на три очка, но в середине сета российская сборная создала комфортное преимущество - 16:11. После этого азиатская команда потеряла силы на сопротивление, отрыв возрос до 20:14. Закончился первый сет уверенной победой России - 25:19.

Однако вторая партия сложилась крайне неудачно. К середине сета россиянки уже проигрывали восемь очков. В итоге партия была завершена со счетом 13:25 в пользу таек.

Третья партия началась в напряжённой борьбе, но дальше россиянки лишь отыгрывались. Итог сета - 17:25. Четвертая партия тоже осталась за Таиландом - 22:25.

Фото: ВК "Уралочка"

Фото: ВК "Уралочка"

- Мы начали раньше сыпаться, две партии просто провалили. Возможно, что мы потеряли концентрацию. Нам не хватает мастерства, настроя не было, было тухленько, - сказал старший тренер Александр Красильников. - Некоторые игроки выступают травмированными. Надо было держать приём, а мы его сдержать не смогли. В голове у нас главные вопросы, очень много проиграли на этом турнире, надо прервать череду поражений. Если сможем преодолеть психологический барьер, то постараемся сыграть лучше.

Сегодня российские спортсменки встречаются с командой Нидерландов. Матч пройдет в ДИВСе в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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