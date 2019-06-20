Пострадал ребенок: в Екатеринбурге легковушка врезалась в пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-20T07:19:21+03:00

В общественном транспорте в момент аварии находились 20 человек

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В уральской столице ВАЗ не успел вовремя закончить маневр и врезался в пассажирский автобус 48-го маршрута.

- 44-летний водитель автомобиля, двигаясь по Репина со стороны Волгоградской в сторону Отрадной перед поворотом направо заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, вследствие чего допустил столкновение с автобусом «Богдан, движущегося в попутном направлении, - рассказали отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Водитель автобуса предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В момент аварии в салоне находились 20 человек, некоторые из них упали, в том числе маленький ребенок. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в больницу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU