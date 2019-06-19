Госпиталю Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле официально присвоили имя создателя
Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру в Нижнем Тагиле присвоили имя создателя - Владислава Тетюхина, который скончался в апреле 2019 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Балыбердин в Facebook, предоставив выписку из ЕГРЮЛ.
Напомним, Тетюхин открыл медцентр 5 лет назад. Он построил его на собственные средства – продал акции титанового предприятия, которым руководил. По словам мецената, планировалось, что в год клиника будет проводить до 7000 операций. Однако спустя четыре года медперсонал и сам Тетюхин начали жаловаться на низкую загруженность – она достигала 50-60%.
Ежеквартально министерство здравоохранения региона пересматривает квоты на оказание медицинской помощи. Так, клинике запретили делать операции на позвоночнике, из-за чего ее покинули два нейрохирурга, а также сократили объемы госпитализации на 25%. В министерстве такое решение объяснили тем, что очередь на эндопротезирование в области уже исчезла, а значит при старом распределении без работы могли остаться государственные больницы.
Уже после смерти мецената госпиталь выиграл два контракта с минздравом на сумму 193,5 миллионов рублей. Также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что правительство рассматривает вариант с выкупом медцентра у наследников Тетюхина.
ИСТОЧНИК KP.RU