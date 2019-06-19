Сделал «кусь»: посмотрите, как львенок мило играет со своей мамой
Забавным видео поделился екатеринбургский зоопарк
Малыш прыгал на кошку и кусал её.Фото: кадр с видео
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Екатеринбуржцы наблюдают за животными зоопарка не только в живую, но и в интернете. Сегодня, 19 июня, местный зверинец поделился забавным видео на своей странице в Instagram. Львенок захотел поиграть со своей мамой и начал к ней приставать. Малыш прыгал на кошку и кусал её.
- Смешно наблюдать, маленький такой миленький, - реагируют на видео интернет-пользователи.
- Лапочки такие, - пишут комментаторы.
- Какая милота.
Пока малыш играет с мамой, в это время папа-лев тоже не сидит без дела. Король зверей важно лежит и кусает розовую мягкую игрушку.
Львенок из екатеринбургского зоопарка забавно играет с мамой
ИСТОЧНИК KP.RU