Сделал «кусь»: посмотрите, как львенок мило играет со своей мамой

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-19T17:47:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Екатеринбуржцы наблюдают за животными зоопарка не только в живую, но и в интернете. Сегодня, 19 июня, местный зверинец поделился забавным видео на своей странице в Instagram. Львенок захотел поиграть со своей мамой и начал к ней приставать. Малыш прыгал на кошку и кусал её.

- Смешно наблюдать, маленький такой миленький, - реагируют на видео интернет-пользователи.

- Лапочки такие, - пишут комментаторы.

- Какая милота.

Пока малыш играет с мамой, в это время папа-лев тоже не сидит без дела. Король зверей важно лежит и кусает розовую мягкую игрушку.

ekazoo.ru Львенок из екатеринбургского зоопарка забавно играет с мамой

ИСТОЧНИК KP.RU