Уральские кинологи покажут, как умеют задерживать вооруженных преступников, искать наркотики и взрывчатку

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-19T17:32:06+03:00

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21 июня кинологической службе МВД России исполнится 110 лет. По этому поводу в свердловском гарнизоне полиции состоятся торжественные мероприятия.

Стражи порядка Среднего Урала совместно со своими питомцами продемонстрируют свое мастерство по задержанию вооруженных огнестрельным оружием преступников, поиску наркотических и взрывчатых веществ.

- Приглашаю журналистов электронных и печатных СМИ поучаствовать в пресс-туре, лично убедится и насладится умением четвероногих сыщиков. Полицейская собака Джоди будет искать наркотики, Зорг – взрывные устройства, а Нори – без вести пропавших людей, работать по следу. Уверяю, скучно не будет никому. Добро пожаловать в дом кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области, - отметил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Адрес проведения мероприятия: Екатеринбург, переулок Слободской, 43. Показательные выступления стартуют в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU