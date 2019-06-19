«Комсомольская правда» отправляется в автоэкспедицию к границе Урала и Сибири

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-19T16:24:08+03:00

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26 и 27 июня редакция КП будет путешествовать по области на машинах Газель NEXT и Газель «Соболь». В пробеге участники увидят разный и многоликий Урал: посмотрят производство и сельское хозяйство, природу и объекты исторического наследия, посетят Сухой Лог, Талицу, Туринск, Ирбит и Реж. Кульминационной точкой пробега станет посещение границы Урала и Сибири.

Освещать путешествие мы будем с самых разных точек зрения, потому что с нами едут профессиональные фотографы, видеографы, представители Клуба уральских блогеров, журналисты, путешественники и даже йога-мастер.

Покорять просторы Свердловской области нам помогает транспортный партнер экспедиции – автосалон «Лаки Моторс», официальный дилер ОАО «ГАЗ» в Екатеринбурге.

Защищает от травм и укусов клещей партнер по безопасности – ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», которые всё время будут с нами на связи благодаря услугам телемедицины.

Производитель молочных продуктов и мяса ООО «Новопышминское», хлебокомбинат «Реж-Хлеб», термальный курорт «Акварель»,– партнеры, которые радушно примут нас в гости и помогут нам и нашим читателям открывать такой разный Урал.

Оба дня путешествия мы будем активно освещать в соцсетях, выходить в эфир на «Радио КП», а итоги автоэкспедиции опубликуем в еженедельнике «Комсомольской правды» и в лонгриде на сайте kp.ru. Следите за новостями!

ИСТОЧНИК KP.RU