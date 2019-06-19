На Урале наградили инспектора, который отвез в роддом беременную, попавшую в ДТП на скорой

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-19T15:00:17+03:00

Водитель медбригады торопился и решил проскочить железнодорожный переезд, когда в 500 метрах ехал поезд

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В Министерстве здравоохранения Свердловской области прошло чествование уральцев, спасших жизни своим землякам. В одном ряду вместе с клиническими врачами и психологами оказался и инспектор ДПС.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сержант полиции Никита Доможиров помог вовремя доставить в больницу беременную женщину, которая попала в ДТП. Она уже вот-вот должна была родить, поэтому вызванная "скорая" на всех парах мчалась в роддом. Водитель так спешил, что решить проскочить железнодорожный переезд, когда поезд ехал уже в 500 метрах.

В результате машина врезалась в открывшиеся блоки-автоматы. Из-за резкого падения пострадали два фельдшера, а карета скорой помощи застряла. Все исправили прибывшие гаишники.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Сотрудники Госавтоинспекции, которые первыми прибыли на место ДТП, действовали оперативно и грамотно. Они пересадили пострадавших медработников и роженицу в патрульный автомобиль, и сержант Доможиров повез их в больницу. Уже через час в роддоме женщина родила здоровую девочку, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В Министерстве сержанту вручили статуэтку «За спасение жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU