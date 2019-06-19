«Субботник против рака»: где провериться в Екатеринбурге в июне

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-19T14:13:15+03:00

Несколько медицинских учреждений будут работать в субботу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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22 июня в Екатеринбурге пройдет традиционный «Субботник против рака». Медицинские учреждения будут принимать горожан в рамках профилактического исследования с 9 до 15 часов.

В мае онкосубботник в Екатеринбурге посетили 529 человек, из которых почти 80% - женщины. Большая часть граждан, которая внимательно относится к собственному здоровью – люди трудоспособного возраста от 25 до 54 лет (53%). Еще 45% - екатеринбуржцы более старшего возраста.

- Одним из приоритетных направлений деятельности городской службы здравоохранения в 2019 году является увеличение выявляемости онкологических заболеваний, в том числе первичной, - подчеркнул начальник управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

Фото: информационный портал Министерства здравоохранения Свердловской области

Профилактика онкозаболеваний – это первый шаг к исследованию собственного онко-статуса. Субботник дает возможность диагностировать предраковое состояние и вовремя предотвратить болезнь.

Для участия в субботнике нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Приемы проводятся по предварительной записи по телефону: 204-76-76.

ИСТОЧНИК KP.RU