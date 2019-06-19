На Урале будут судить экс-инспектора, которая за взятку предлагала удалять штрафы из базы ГИБДД

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-19T13:08:59+03:00

Задержали сотрудницу при передаче денег, что называется, с поличным

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В Сысерти под суд пойдет бывшая сотрудница ГИБДД. Ирину Коробицыну обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

По версии следствия, экс-инспектор отдельного взвода ДПС вела противоправную деятельность прямо во время личного приема граждан. Одним из пришедших был мужчина, хотел вернуть удостоверение в связи с истечением срока лишения прав.

Однако проверив данные, выяснилось, что у автомобилиста несколько штрафов на 60 тысяч рублей, причем еще трехлетней давности. На этом обвиняемая и решила сыграть.

- Инспектор сообщила заявителю ложные сведения о необходимости погасить имеющуюся сумму задолженности по штрафам, зная, что административные штрафы подлежат уплате только в пределах трехгодичного срока. Одновременно с этим она предложила за 40 тысяч рублей удалить штрафы из официальной базы данных ГИБДД, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Задержали экс-сотрудницу ГИБДД при передаче денег, что называется, с поличным.

На женщину завели уголовное дело, наказание предусматривает лишение свободы на срок до 4,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU