Под Первоуральском строительная техника помяла газопровод

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-19T12:37:23+03:00

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В поселке Билимбай под Первоуральском из-за незаконных работ произошла коммунальная авария. В районе площади Свободы, 7 кто-то самовольно решил вырыть траншею, и во время раскопок техника повредила газопровод.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Помятая труба осуществляла подачу газа на котельную, которая из-за аварии пока не работает. Подача газа на поврежденном участке перекрыта.

- Происшествие на жизнеобеспечение населения не повлияло, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Ремонтные работы будут проводиться в плановом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU