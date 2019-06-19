Под Первоуральском строительная техника помяла газопровод
Подача голубого топлива временно перекрыта
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В поселке Билимбай под Первоуральском из-за незаконных работ произошла коммунальная авария. В районе площади Свободы, 7 кто-то самовольно решил вырыть траншею, и во время раскопок техника повредила газопровод.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Помятая труба осуществляла подачу газа на котельную, которая из-за аварии пока не работает. Подача газа на поврежденном участке перекрыта.
- Происшествие на жизнеобеспечение населения не повлияло, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Ремонтные работы будут проводиться в плановом порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU