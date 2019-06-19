В Екатеринбурге стартовала волейбольная «Лига наций»: первый матч Россия проиграла

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-19T11:24:54+03:00

Команда США не оставила хозяйкам паркета ни единого шанса

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В Екатеринбурге стартовал международный турнир по волейболу среди женских команд - «Лига наций». На паркете ДИВСа российской сборной предстоит провести три встречи - с командами США, Таиланда и Голландии.

Фото: ВК "Уралочка"

К сожалению, начало соревнований для хозяек паркета не задалось. Не помогла даже поддержка полностью заполненной 5-тысячной зрительской трибуны.

Фото: ВК "Уралочка"

- Первую партию россиянки уступили американским спортсменкам со счетом 23:25. Во второй проигрыш был уже крупный - 17:25. Третья партия также завершилась в пользу гостей - 18:25, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: ВК "Уралочка"

За победу в спортивном первенстве борются 16 национальных женских сборных. Помимо Екатеринбурга, предварительный раунд проходит еще в 19 городах по всему миру.

Следующий матч подопечные Вадима Панкова проведут 19 июня с командой Таиланда. Начало в 19:00. До них - в 16:00 - на паркете встретятся Нидерланды и США.

ИСТОЧНИК KP.RU